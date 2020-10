L'Inter e Pirelli si diranno addio e l'anno prossimo ci sarà un nuovo sponsor sulla maglia nerazzurra. In corsa, scrive il Corriere dello Sport, ce ne sono tre.



“Attenzione infine alla Cina e a Suning. Jindong Zhang ha incontrato Zhou Houjian, presidente del gruppo Hisense, e hanno parlato in maniera approfondita sia di una partnership tra i due colossi che rappresentano sia di una cooperazione tra Hisense e l'Inter. Hisense sostituirà Pirelli sulla maglia dal prossimo anno? In corsa ci sono anche Evergrande e Samsung. Già siglato l'accordo con Sdy Sports che sarà sponsor per l'Asia per il Gaming On Line”.