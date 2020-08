L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la grande prestazione offerta dal centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, contro lo Shakhtar.



“Tutto è stato perfetto, non soltanto là davanti. E la scossa l’ha data ancora Barella, in questi giorni il più europeo dei nostri centrocampisti, come se si fosse definitivamente liberato di qualcosa che ogni tanto annebbiava la mente e ingarbugliava le gambe. Qui è sembrato quanto di più simile a Tardelli. Ma distanze e movimenti erano perfetti dovunque”.