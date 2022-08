Si presentò all’Inter con una punizione missile all’incrocio contro il Real Madrid. Non male per un esordiente, che poi sarebbe diventato per tutti “l’Imperatore”. One Football ha riproposto il video di quella prodezza e Adriano Lete Ribeiro ha raccontato un simpatico aneddoto legato all’episodio.



"La mia prima gara con la maglia dell'Inter, avevo 19 anni e giocavamo contro il Real. Quella partita è stata molto importante per me perché mi ha presentato all'Inter con quella punizione incredibile. Voleva calciare Materazzi ma in settimana avevo fatto degli allenamenti e Seedorf aveva visto che calciavo forte così decise di darmi quell’opportunità di calciare contro il Real. È stata una bella punizione”.