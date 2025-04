Inter, ag. de Vrij: "Rimarrà almeno per un altro anno. Su Acerbi..."

AFP via Getty Images

, agente dei difensori dell', è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare, fra le altre cose, dei suoi assistiti in maglia nerazzurra: "è da molti anni all’Inter, è contento, ma anche se c’è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare all’anno c’è spazio per tutti.- riporta fcinter1908.it -. Acerbi è sempre stato un uomo che ha fatto vedere grandi cose in campo ma è molto discreto e silenzioso fuori. È una persona che ama stare in famiglia e con gli amici, non è uno che si fa vedere tanto., ne conosceva benissimo le qualità dentro e fuori dal campo, cercava un giocatore in quel ruolo preciso e non c'erano molte alternative. La trattativa non fu facilissima, trattare con la Lazio è sempre complicato e l'età di Francesco non aiutava l'accordo con la Lazio, ma la ferma volontà di Inzaghi ha prevalso e tutti hanno avallato l'operazione. Sono quei colpi che si ricorderanno a lungo nel tempo, ha avuto un rendimento straordinario all'Inter da quando è arrivato".

Ricordiamo che de Vrij, classe 1992, ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2025, mentre Acerbi, classe 1988, fino al 30 giugno del 2026."Le italiane in coppa? L'Inter è dove doveva essere, in Italia sta facendo vedere il miglior calcio insieme al Napoli - riporta fcinter1908.it -. In Europa un grosso rammarico è proprio quello della Lazio, aveva un avversario alla portata, ma la gara d'andata ha compromesso pesantemente. Ieri ha giocato molto bene, peccato essere usciti ai rigori e in quel modo, si poteva far meglio. Peccato anche per il ranking e per il calcio italiano, è un'eliminazione che fa male, eravamo riusciti a ottenere i 5 posti in Champions League, per fortuna c'è sempre la Fiorentina che in Conference. L'Inter sta facendo una cavalcata pazzesca: mercoledì ero allo stadio, emozioni incredibili da italiano".