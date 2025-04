Inter, in vendita i biglietti per il Barcellona: sarà nuovo record d'incasso

Superato l'ostacolo Bayern,. L'andata si gioca mercoledì 30 aprile allo Stadio Olimpico Lluis Companys, il- Per l'occasione verrà stabilito il nuovo record d'incasso in Italia, superando i 12,5 milioni di euro del derby di ritorno Inter-Milan in semifinale di Champions League nel 2023. Ad esempio gli abbonati al primo anello verde hanno potuto acquistare un biglietto al prezzo di 99 euro per Inter-Bayern (che ha fatto registrare un incasso di 10 milioni di euro) e ora possono fare altrettanto per Inter-Barcellona a 159 euro, quindi il 60% in più.

Intanto il club nerazzurro ha già comunicato le modalità per l'acquisto dei biglietti a San Siro.- Dalle ore 16:00 di giovedì 17 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268/270 e Terzo Rosso Centrale 328/330).Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

- In occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il proprio posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330. Gli abbonati dei settori sopra elencati devono controllare la propria casella e-mail, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni necessarie per l’acquisto.Dalle ore 12:00 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

- Il pomeriggio di martedì 22 aprile e la giornata di giovedì 24 aprile saranno dedicati alla vendita anticipata per gli abbonati PLUS Serie A 24-25 e i soci Inter Club.Dalle ore 16:00 di martedì 22 aprile, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità.Dalle ore 12:00 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

- Dalle ore 12:00 di venerdì 25 aprile, i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti per sé e i propri amici interisti.- In caso di disponibilità residue, la vendita libera inzierà alle ore 12:00 di lunedì 28 aprile, solo online su inter.it/tickets- Per Inter-Barcellona il cambio utilizzatore non è previsto per nessuna delle fasi di vendita.