Pullman #Inter arrivato in centro a Torino. ‘Traditore!’, l’urlo di un tifoso bianconero verso Antonio #Conte. Distanze di sicurezza rispettate... pic.twitter.com/1CDn1HXV65 — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 7, 2020

Il pullman dell'è arrivato a, dove domani sfiderà la Juventus. Ad accogliere i nerazzurri alcuni tifosi interisti e anche supporter bianconeri, che hanno dato del traditore, più volte, al grande ex del match: Antonio, che torna, per la prima volta da avversario, nello stadio in cui ha vinto tre scudetti con la Vecchia Signora.