Il destino di Kwadwo Asamoah​ si allontana sempre più da Milano ogni giorno che passa: l'esterno ghanese, classe 1988, è all'Inter da due anni, dopo aver chiuso la propria esperienza con la Juve, terminata alla fine naturale del contratto. Una prima stagione, con Luciano Spalletti alla guida dei nerazzurri, da titolare e protagonista, mentre in questa seconda annata, seppur abbia ritrovato l'antico maestro Antonio Conte sulla panchina, ha patito sicuramente più difficoltà nell'affermarsi, sia per una scarsa forma fisica dovuta ai numerosi infortuni che per una mancanza di fiducia da parte del tecnico, che gli ha spesso preferito Moses o Biraghi.



INTER ADDIO, IL FENERBAHCE LO ASPETTA MA... - Nonostante un contratto garantito con i nerazzurri sino al giugno del 2021, l'ex esterno dell'Udinese sta valutando di cambiare squadra e con tutta probabilità, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, a fine stagione lascerà Milano: ancora attualmente ai box, Asamoah piace molto ai turchi del Fenerbahce, che sarebbero pronti a mettere sul piatto tre milioni di euro per il cartellino del ghanese, il quale andrebbe a percepire lo stesso stipendio che prende all'Inter ma spalmato in più anni. Il calciatore da parte sua vuole cambiare aria per giocare con maggiore regolarità, ma non è ancora convinto appieno del trasferimento in Turchia: la scelta della famiglia sarà fondamentale in questa ottica.



@AleDigio89