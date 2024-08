Inter-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Inter-Atalanta su Dazn

GUARDA SU DAZN

(venerdì 30 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la terza giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marchetti, assistito da Imperiale e Colarossi con Sacchi quarto uomo, Marini e Doveri al Var.Partita: Inter-Atalanta.Data: venerdì 30 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Inter-Atalanta viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.- Simone Inzaghi recupera Lautaro Martinez, ma il favorito per affiancare Marcus Thuram in attacco resta Mehdi Taremi. De Vrij non rischia. Dall'altra parte Gasperini ritrova Lookman, ma perde Zaniolo che si aggiunge agli altri infortunati Kolasinac, Bakker e Sulemana oltre ai lungodegenti Scalvini e Scamacca. Brescianini è in vantaggio su Samardzic.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.(3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.