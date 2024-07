Getty Images

Inter, Ausilio non chiude per Oristanio al Genoa: "Si sta confrontando con la famiglia. Deciderà lui"

5 ore fa



Il Genoa non ha perso del tutto le speranze di mettere le mani su Gaetano Oristanio.



Il giovane centrocampista offensivo dell'Inter nelle scorse settimane sembrava a un passo dal vestire il rossoblù, divenendo pedina di scambio all'interno dell'operazione che ha portato Josep Martinez in nerazzurro. Quando tutto sembrava fatto, però, l'inserimento del Venezia sull'ex giocatore del Cagliari ha bloccato parzialmente la trattativa con Oristanio che è rimasto a metà del guado, allettato dalla proposta dei lagunari.



Malgrado il passaggio di Martinez all'Inter sia ormai virtualmente concluso, il Genoa spera ancora di poter regalare a Gilardino il talentuoso lucano. E a rinfocolare le aspettative rossoblù arrivano anche le parole del il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio: "Oristanio è molto richiesto - ha ammesso il dirigente - Ha fatto un bel percorso, prima all’estero e poi in Italia. È maturato molto e ora stiamo cercando il progetto migliore per lui. Si sta confrontando, con la nostra autorizzazione, con qualche società, come il Venezia o il Genoa. Deciderà lui insieme alla sua famiglia qual è il progetto che lo stuzzica di più“.