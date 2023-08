L'Inter prenota Scamacca, ma cerca un altro attaccante sul mercato. Secondo il Corriere della Sera, in caso di partenza per Correa, è ballottaggio tra lo statunitense Balogun dell'Arsenal e il cileno Alexis Sanchez del Marsiglia.



La Gazzetta dello Sport scrive che il sogno dei nerazzurri è Jonathan David, 23enne canadese del Lille, che chiede 50 milioni di euro. Su di lui c'è anche il Tottenham per il dopo Kane, destinato al Bayern.