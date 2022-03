Alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato del momento complicato attraversato dai nerazzurri.



“Sapevamo anche noi all’interno del nostro gruppo che in un mese non siamo diventati scarsi e non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto la Supercoppa. Sicuramente c’era tanta fiducia l’uno nell’altro, ce l’abbiamo sempre avuta e la prestazione con la Salernitana ci servirà per dare il meglio domani”.