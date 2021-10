Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha svelato la particolare stima di Simone Inzaghi verso Federico Dimarco.



"Quelle di Inzaghi sono scelte importanti. So che lui stima tantissimo Dimarco, lo vede molto bene nei tre di difesa, soprattutto per come fa uscire la palla e ha un piede impressionante. Gli servirà molto nelle situazioni da fermo. Vidal deve fare una partita importante, lo Sheriff è una squadra molto organizzata. L'Inter dovrà essere paziente se non sbloccherà subito il risultato".