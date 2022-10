L’aveva ammesso lo stessoma proprio nelle due sfide ai catalani il turco ha messo a tacere tutti i dubbi sul suo nuovo ruolo.usato con il contagocce da Inzaghi, l’ex Milan ha dimostrato di poter sostituire il croato messo ai box da un infortunio che ora fa meno paura al club nerazzurro., Calhanoglu è il volto di una qualificazione agli ottavi ora a un passo.Una rete che lo stesso giocatore ha definito “”. Un destro all’angolo che ha confermato come Inzaghi possa contare su di lui. Un gol che non arrivava in Champions dalquando con il Bayer Leverkusen aveva trovato la porta del Cska Mosca. Ma è stato a Barcellona dove la sua nuova attitudine da regista è stata confermata., un 10 (come quello che ha tatuato sul braccio) calato perfettamente nel nuovo contesto dopocon la rete del 1-2 a suggellare il nuovo Calhanoglu.Un vero e proprio interditore come testimoniano iha annullato il centrocampo avversario composto da Busquets Gavi e Pedri. Esclusa qualche leggerezza di troppo nell’uscita del pallone, Calha si sta confermando tra i migliori anche quest’anno. Prestazioni che gli sono valse le prime chiacchiere di. Già nella pausa per il Mondiale in Qatar, l’Inter convocherà il suo agente per prolungare, avendo anche a disposizione un'opzione per- L’Inter ha trovato ora la quadra e, come già dimostrato in passato, Inzaghi non vorrà toccare equilibri che si stanno oliando. Conseguenza?L’ex Empoli è arrivato a Milano in estate pere ha giocato poco: solo 146‘ in A. Qualche sprazzo qua e là,nella prima da titolare, una conferma mancata a Reggio Emilia quando la sua sfida al Sassuolo è durata solo 45’ complice un’ingenua ammonizione. Poi l’occasione da gol sprecata al Camp Nou e un balzo indietro nelle gerarchie.Uno stop nel processo di inserimento in un grande club che però non sposta l’idea dell’Inter che crede nel giocatore e lo vede come uno dei protagonisti del suo futuro.