L'Inter e Simone Inzaghi sorridono. Si avvicina infatti il rientro di Marcelo Brozovic, fuori dal 25 settembre dopo l'infortunio alla coscia sinistra patito nel match di Nations League con la maglia della nazionale croata: il centrocampista infatti oggi ha svolto buona parte dell'allenamento in gruppo e, se non ci saranno sorprese nei prossimi tre allenamenti prima di Juve-Inter, verrà convocato per il derby d'Italia, chiaramente partendo dalla panchina per subentrare a partita in corso.