Paura per l'Inter nel prepartita della sfida contro la Sampdoria. Nel corso del torello prepartita l'esterno Denzel Dumfries ha subito un brutto pestone da un compagno. Una botta dolorosa che lo ha messo a rischio per l'inizio della gara, ma che non ha portato conseguenze e, quindi, l'esterno olandese partirà dal 1'.