Non è ancora arrivata l’offerta che l’Inter vorrebbe per dire sì alla sua eventuale cessione. Joao Mario è tornato a Milano e si sta allenando con i nerazzurri, ma il suo futuro sembra davvero lontano dalla città che lo ha accolto solo un anno fa. Il portoghese, stando Sportitalia, è nel mirino del Leicester. La richiesta dei nerazzurri per la cessione definitiva è vicina ai 30 milioni.