Intervistato da Inter Tv, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha parlato del rinnovo, del suo futuro e della stagione che sta per iniziare.



RINNOVO - "Sono contento che siamo tornati a lavorare, sono felice anche per il rinnovo. Volevo rimanere all'Inter dove mi sento molto bene fin dal primo giorno".



RIPARTENZA - "Tornare qui e vedere i miei compagni è sempre bello, mi sono mancati anche se siamo stati lontani solo poche settimane".



NUOVO RUOLO - "Sono migliorato tanto grazie al mister e al suo staff, sono migliorato anche mentalmente perché ho voglia di vincere. I ragazzi mi hanno dato una grossa mano dal primo giorno e se tutti giochiamo con questa mentalità alla fine i risultati arrivano".



MERCATO - "Tanti giocatori sono andati via e ne sono arrivati di nuovi, ma quando torniamo qui è sempre bello anche vedere facce nuove. Ti dà ancora più ambizione".



SECONDA STELLA - "I nostri obiettivi sono sempre gli stessi, vogliamo puntare alla seconda stella. Dobbiamo aiutare i nuovi compagni a inserirsi, avranno bisogno di tempo ma ci daranno una mano. Vogliamo dare tutto in campo per raggiungere i nostri obiettivi".