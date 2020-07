Da intoccabili... a cedibili. Così La Gazzetta dello Sport parla del terremoto in casa Inter anche sul mercato: "Milan Skriniar e Marcelo Brozovic negli ultimi due campionati avevano proposto la propria candidatura a diventare pilastri dell’Inter presente e futura. Erano considerati le pietre angolari su cui costruire la difesa e il centrocampo nerazzurro. Erano, soprattutto, intoccabili sul mercato: seguiti (soprattutto lo slovacco) dai big club d’Europa, ma incedibili per l’Inter. Oggi, in tempi di nuove rivoluzioni annunciate o ventilate (e comunque rese più credibili, se non necessarie, da una nuova frenata finale) non lo sono più.



Anche il loro status è in discussione, anche il loro futuro interista è tutto da scrivere. Se prima il club di Zhang non voleva sentire parlare di offerte per loro, oggi potrebbe invece considerarle. Non sono apertamente sul mercato, e i veri conti si faranno alla fine di questa stagione, ma di fronte a una valutazione congrua, una cessione non sarebbe più un tabù", si legge.