Ieri è uscito poco prima dell'intervallo, per colpa di un problema alla schiena. Nella notte le condizioni di Antonio Candreva non sono migliorate: l'esterno dell'Inter, infatti, questa mattina, come scrive gazzetta.it, non ha lavorato con il resto della squadra, ma ha svolto un lavoro personalizzato.



Dolore ancora forte, quindi, per l'87 dell'Inter, che lo costringe ad allenarsi a parte e non con il resto dei compagni che hanno giocato pochi minuti, o non sono scesi in campo, ieri sera. Antonio Conte spera di recuperarlo per la sfida contro il Barcellona, l'alternativa è quella di schierare D'Ambrosio come laterale destro.