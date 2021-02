Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex allenatore, Fabio Capello, si congratula con il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, per aver schierato Ivan Perisic dal lato di Lazzari.



"I due giocatori che sulla carta potevano creare problemi agli avversari erano Hakimi da una parte e Lazzari dall'altra. Devo dire che vedere Perisic in campo mi ha sorpreso, ma quello è stato uno dei punti di forza dell'Inter, perché Lazzari è uno che rompe le difese avversarie. Non ha avuto molto spazio. L'Inter ha chiuso gli spazi. Hakimi non si è quasi visto. Conte ha preparato così la partita, ha detto alla squadra di non andare fuori a pressare perché la Lazio è abile nel palleggio. Quando attacchi l'Inter così, difficilmente trovi spazi. Faccio i complimenti a Conte per la mossa di mettere Perisic stasera. Quando uno indovina le cose dopo averle studiate, gli vanno fatti i complimenti”.