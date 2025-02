Inter, Carboni torna subito a Milano: risolto l'accordo col Marsiglia

Non è andata come previsto nel corso dell'estate l'avventura dicon il. L'attaccante argentino classe 2005, di proprietàche lo ha prestato in Francia, prima non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio alla corte dila rottura del legamento crociato del ginocchio ne ha di fatto compromesso la stagione. Ora, come confermato dal club nerazzurro, è arrivata la scelta di richiamarlo anzitempo a Milano.FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l'Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005.

