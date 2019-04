Antonio Cassano, intervenuto alla trasmissione Tiki Taka, ha lanciato il suo endorsement circa la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter: "Secondo me l’Inter è giusto che continui su questa strada, tenendo Spalletti, perché sta facendo un grande lavoro. È la terza squadra più forte del campionato dopo Juventus e Napoli: più di questo non può fare. La gara di sabato sera contro la Roma sarà decisiva: se non perde per me è fatta."