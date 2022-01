Nicolò Barella non disputerà il doppio impegno di Champions contro il Liverpool perché dovrà scontare una squalifica da due giornate. È questa la brutta notizia che Simone Inzaghi ha già appreso da qualche giorno, il tecnico nerazzurro era a conoscenza di tale eventualità, ma conservava, come d’altronde tutti ad Appiano, ancora qualche speranza sulla possibilità di poter impiegare il centrocampista nella gara di ritorno.



NO AL RICORSO - Così non sarà, invece, perché il rosso rimediato al Bernabeu gli costerà due giornate di stop. Non è ufficiale ma ufficioso, dato che il comitato di controllo etico e disciplinate si è riunito martedì scorso deliberando a favore dei due turni di stop. In viale della Liberazione hanno appreso la notizia e stando a quanto filtra, non presenteranno alcun ricorso.