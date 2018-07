Un mercato di attesa che dovrà passare necessariamente per almeno un paio di cessioni. L'Inter continua a muoversi sul mercato e ha individuato due obiettivi principali: un terzino destro di ruolo, per cui è partito un autentico viavai di proposte e contrattazioni da Vrsaljko a Zappacosta passando per Darmian, e un centrocampista centrale con Mousa Dembelè unico vero e concreto obiettivo. C'è però un altro giocatore che l'Inter vorrebbe regalarsi, il brasiliano del Bordeaux Malcom.



LA PROPOSTA DELL'INTER - L'Inter da tempo ha messo gli occhi sul talentuoso esterno mancino classe '97 di proprietà del Bordeaux. Nella prima fase del calciomercato nerazzurro, quella che si è chiusa il 30 giugno, il direttore sportivo Piero Ausilio aveva trovato l'accordo con il giocatore e aveva più volte cercato di far cadere le resistenze della società francese ferma su una richiesta da 40 milioni di euro. La proposta finale dell'Inter è quella di un prestito molto oneroso da almeno 7 milioni con diritto di riscatto per colmare il gap mancante da pagare su più stagioni. Il Bordeaux non ha accettato, ma la base su cui trattare era buona.



CHI FA SPAZIO A MALCOM? - L'Inter da allora non ha più affondato il colpo, complice l'operazione chiusa per Politano che ha creato un grosso ingolfamento nel settore avanzato del campo. Sì perchè se l'Inter vorrà chiudere il colpo Malcom prima dovrà chiudere almeno un'altra cessione (per finanziare l'onerosità del prestito) e possibilmente in attacco. Ad oggi in uscita ci sono Candreva, Karamoh, Eder e anche Pinamonti in un reparto che conta anche Icardi, Lautaro Martinez e Perisic oltre al neo-acquisto Politano. Chi fa spazio a Malcom? L'idea dell'Inter è quella di valutare proposte per Candreva (che scarseggiano) ed Eder (che invece vorrebbe rimanere) sacrificando solo per offerte super Pinamonti e Karamoh ritenuti entrambi prospetti da non perdere definitivamente. E in attesa di un addio Malcom rimane in stand-by anche se da Bordeaux assicurano che solo l'Inter è pronta all'affondo finale.