Inter, Chiesa è più di un'idea: pronto un maxi scambio

15 minuti fa



Negli ultimi giorni, si è parlato di un interesse dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus. I nerazzurri starebbero pensando al calciatore per l'anno prossimo quando, in assenza di rinnovo con i bianconeri, sarebbe disponibile a parametro zero. Tuttavia, secondo quanto riportato da TeleLombardia, ci sarebbe una clamorosa idea di scambio con la Juventus.



Secondo tale indiscrezioni, l'Inter e la Juventus stanno pensando di imbastire uno scambio che prevede Chiesa all'Inter e Frattesi alla Juventus, con un conguaglio di circa 20 milioni di euro in favore del club di Viale della Liberazione.