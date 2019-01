Lavori in corso tra Inter e Chievo: oggi i dirigenti del club veneto hanno fatto visita alla sede nerazzurra. Secondo Sky, le due società hanno parlato di tre giovani talenti. In particolare del portiere brasiliano Gabriel Brazao (classe 2000 in forza al Cruzeiro), che il Chievo dovrebbe portare in Italia da extracomunitario per poi girarlo in futuro ai nerazzurri. A loro volta interessati a due elementi del vivaio gialloblù: i fratelli Emanuel e Samuele Vignato, rispettivamente classe 2000 e 2004.