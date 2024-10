Inter, come sta Barella: Inzaghi fa chiarezza, quando può tornare

AFP via Getty Images

Simoneha fatto chiarezza sulle condizioni di Nicolò, ai box da ormai qualche settimana. L’allenatore ha parlato del centrocampistanel post partita del match vinto dai nerazzurri contro il"Per quanto riguarda Barellaono due settimane che non l'ho più visto, lo vedo a fare le cure: non è ancora tornato in campo, peròsappiamo l'importanza che ha per noi e

Barella era presente a San Siro nella scorsa serata e si è sdoppiato, come testimoniato dai bordocampisti di Dazn, tra il triplo ruolo didei suoi compagni edei suoi figli con i quali era seduto nelle vicinanze della panchina interista.Barella è out per una, patita nel finale dell’unica partita persa in stagione dall’Inter, il derby deciso dain favore delIl sardo ha saltato tre partite, tutte vinte, dall'Inter: due in campionato e una in Champions League. Non sarà a disposizione del ctche non lo ha convocato conma, come detto da Inzaghi, si spera di riaverlo dopo l’incombente sosta per le nazionali. Alla ripresa, i nerazzurri saranno impegnati sul campo della