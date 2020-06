La vittoria non inganni,Tanta è ancora la differenza di qualità in alcuni interpreti rispetto a quelli della Juventus e in parte anche della Lazio e una delle lacune maggiori risiede nelladel 3-5-2 di Conte. L'affareè un primo indicatore che l'ex allenatore della Nazionale punti molte delle sue fiches per rendere nuovamente competitiva ai massimi livelli la formazione nerazzurra sullo sfruttamento delle corsie laterali e il- Prima dello stop per la pandemia e anche in queste prime partite post-ripartenza, l'inglese, al quale è stato già prolungato il contratto per la prossima stagione, si è conquistato i galloni del titolare, ma la carta d'identità ci ricorda che il prossimo 9 luglio compirà 35 anni e le alternative a disposizione,. Il ghanese convive ormai da troppo tempo con problemi al ginocchio sinistro che ne hanno limitato il rendimento in campo, mentre l'esterno cresciuto nel vivaio nerazzurro è in prestito dalla Fiorentina fino al termine della stagione e la sua conferma è tutt'altro che scontata.per fare un deciso salto di qualità anche in quella zona del campo.- Le idee non mancano affatto e alcuni discorsi potrebbero essere approfonditi già nelle prossime settimane:, esterno classe '94 dell'Atalanta, uno dei punti di forza della formazione di Gasperini.già nella prossima finestra di mercato. Il ragazzo non ha mai nascosto il desiderio di indossare un giorno la maglia del suo club preferito, lo Schalke 04, ma l'Inter è una piazza che non può lasciarlo indifferente., che i nerazzurri sono pronti a cedere, anche a titolo definitivo, ma garantendosi un diritto di riacquisto.- Tra le opzioni alternative,, seguiti (soprattutto il secondo) anche dalla Juventus e per i quali al momento i Blues non hanno manifestato segnali di apertura, soprattutto a livello di prezzo. Appare attualmente più debole, ma da non scartare, la candidatura del laterale del Barcellonaai blaugrana. Anche recentemente, l'ad nerazzurro Marotta ha blindato a parole l'attaccante argentino e il Barça non ha ancora presentato un'offerta - non meno di 80 milioni cash più Firpo - per far vacillare il club di Viale della Liberazione.