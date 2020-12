Antonio Conte è tornato alla difesa titolare è l'Inter è nuovamente meno vulnerabile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Antonio Conte ha detto “Eureka”. Gli era già capitato nove anni fa, in una celebre notte napoletana, ma sembra essersi ripetuto pure in questo autunno milanese. Adesso, dopo un mese di prove e test sparsi, l’inventore può accontentarsi del risultato: questo trio di difensori agguerriti, Skriniar-De Vrij-Bastoni, sembra fatto apposta per stare insieme. Da quando quei tre sono diventati intoccabili, da sette partite ormai, l’Inter ha imparato a chiudere gli spifferi di inizio stagione”.