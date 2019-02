Spalletti non dovrebbe giocarsi la panchina dell'Inter questa sera a Parma, secondo quanto filtra dal club: Suning e dirigenza non vorrebbero prendere decisioni traumatiche fino a quando la squadra non metterà seriamente a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Nella volata per giugno Antonio Conte è in netto vantaggio su Mourinho, nonostante i tentativi di inserimento del portoghese. Sempre secondo La Repubblica, la proprietà e Marotta preferiscono l’ex ct dell'Italia.