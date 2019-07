Stefano Sensi è ufficiale e si lavora ancora per Barella (anche questa sera è passato il suo agente in sede),che per completare la mediana si aspetta un colpo ad effetto, un uomo che possa ristabilire anche gli equilibri fisici, perché sia in Italia che in Europa i chili e i centimetri lì in mezzo contano molto. Ausilio e Marotta si guardano attorno, studiano le mosse ma soprattutto i profili eCon la Lazio c’è stato qualche timido approccio in passato, una richiesta informale per conoscere gli eventuali costi dell’operazione. Servono circa 80 milioni di euro, da quella cifra non si scende, Lotito non fa sconti e questo sia Marotta che Zhang lo sanno molto bene.Ad oggi siamo nell’ambito delle idee, anche perché il centrocampista italiano non vorrebbe lasciare Milano, specie dopo l’arrivo di Antonio Conte, che potrebbe finalmente rendere l’Inter più competitiva.Sta di fatto che in viale della Liberazione lavorano in gran segreto per il colpo a sorpresa. Perché se è vero che Lukaku è un nome ormai sdoganato, è altrettanto vero che per il centrocampo si preferisce rimanere nell’ombra, almeno per il momento.sono molti i nomi ancora in uscita, al di là delle plusvalenze registrare per la chiusura del bilancio. Cessioni che significano ricavi, soldi da incassare in un altro grande investimento dopo quello probabile per Lukaku.Il sogno porta direttamente a Roma, a casa Lotito-Tare. Proprio ieri il ds dei biancocelesti non ha chiuso alla cessione di Milinkovic-Savic: “Se può partire? Siamo contenti insieme ed ha rinnovato il suo contratto, ma nel mondo di oggi, se arrivano proposte indecenti, si può prenderle in considerazione”. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com