In conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Benevento, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche di Radja Nainggolan, che il Cagliari vorrebbe riportare in Sardegna: "​Nainggolan? Non reputo corretto parlarne: ci sono i dirigenti, che stanno cercando di far bene il proprio lavoro, delegati a rispondere a queste domande".