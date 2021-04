Quandoha preso, quasi due anni fa, lo abbiamo giudicato subito: un grande allenatore vincente per riportare i nerazzurri al successo. E gli effetti, anche se non immediati, stanno arrivando, a conferma della bontà della scelta.nello scudetto che sta per essere conquistato dall’Inter.La Gazzetta dello sport ha trasformatoE Marionel suo “ Cappuccino ”, proprio qui su, ha spiegato che - a suo avviso - il peso del tecnico sullo scudetto dell’Inter è superiore rispetto a quello che ha avuto nel primo titolo alla Juve., pur rispettando ovviamente queste idee differenti dalle nostre.i bianconeri venivano da un settimo posto e il Milan era decisamente più forte. Un percorso simile lo ha avuto con il, che ha portato al trionfo inbenché anche i Blues non fossero in quella stagione i favoriti, anzi avessero sopra di loro nei pronostici di inizio campionato addirittura tre o quattro rivali. E perfino con laConte è andato oltre le qualità dei giocatori che aveva a disposizione, portando una squadra complessivamente modesta (conin attacco) a un passo dalle semifinali dell’, sfumate solo ai rigori contro la Germania campione del mondo.Stavolta non è così., che forse ha più talento ma è meno completa. Questo non significa che Conte non sia stato abile a conquistare lo scudetto, ci mancherebbe: il successo dei nerazzurri non era affatto scontato, vincere è sempre molto difficile e Antonio è stato bravissimo. Ma. Non stavolta, almeno.@steagresti