Non solo i due attaccanti (Dzeko e Lukaku), Conte ha anche altre esigenze di formazione. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino voglia colmare anche altre lacune presenti in rosa.



“A Conte mancano innanzitutto due attaccanti, poi un esterno sinistro in considerazione della bocciatura di Perisic, infine un centrocampista una volta concluso lo sfoltimento dell’organico. Ecco, qui nasce il richiamo alle uscite: senza i saluti a Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, sarà difficile dare la caccia a un centrocampista con il gol nel curriculum, come chiede il tecnico”.