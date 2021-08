"...passeran i giocatori, le annate e società ma noi siamo sempre qua.. fanculo a Zhang"



Curva Nord per #ParmaInter pic.twitter.com/tB5vskXImr — Francesco Littera (@fralittera) August 8, 2021

"Forza Inzaghi.. spiaze pure a noi.. spiaze pure a noi ma ora sono cazzi tuoi"



Continua lo show della Curva Nord #ParmaInter pic.twitter.com/zB1E0Xoyei — Francesco Littera (@fralittera) August 8, 2021

Nel corso dell'amichevole contro il, allo Stadio Tardini, i circa 500 supporter meneghini hanno rivolto alcuni cori di contestazione contro Suning, che ha lasciato andare via, ha cedutoaled è pronta a vendere Romelual, togliendo così le 3 pedine chiave della squadra che ha vinto l'ultimo scudetto.. E anche:. Questa la voce della Curva Nord in quel di Parma, ennesima presa di posizione dopo gli striscioni fuori dalla sede interista. Striscione che poi appare anche al: "Mister e giocatori: avete il nostro sostegno. Da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno". E poi: "Forza Inzaghi, spiaze pure a noi, ora sono c... tuoi".