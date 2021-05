Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, parla alla Gazzetta dello Sport di Simone Inzaghi, probabile prossimo allenatore nerazzurro: "​Anche a me viene in mente il suo gol in quel 5 maggio 2002... A parte questo, spiace per l'addio di Conte: ha dato la possibilità di aprire un ciclo. Detto ciò, penso che la mentalità si sia rafforzata al netto delle difficoltà che possono esserci a livello societario. Simone ha una storia recente di tutto rispetto, ha allenato una squadra importante come la Lazio. È consapevole del fatto che arriva in una realtà totalmente diversa, ma penso positivo: prima di tutto dovranno spiegargli il significato della maglia nerazzurra, poi si potrà iniziare. La base della rosa è importante: non dovrà essere smantellata, altrimenti sarà dura".