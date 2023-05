Inter-Atalanta è iniziata senza il supporto della Curva Nord. Una protesta, quella dei tifosi, che era già iniziata a Roma, prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo che il dialogo con la società non aveva portato ai frutti sperati in merito alla distribuzione dei biglietti per Istanbul.



NO SECCO - A tal proposito, l’Inter è stata irremovibile, saranno circa 250 i tagliandi consegnati alla Curva, con una richiesta iniziale dei sostenitori di almeno 800. Una distanza che sembrava poter essere in parte colmata con il dialogo, ma non è così che è andata. Ecco perché, esattamente come a Roma, la Curva ha osservato 15 minuti di silenzio prima di iniziare a intonare i soliti cori in favore dei nerazzurri, già avanti 2-0 dopo 4 giri d'orologio.