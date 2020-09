Il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio parla a Inter TV prima della sfida con il Benevento: "Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Sappiamo che il Benevento viene da un campionato da protagonista in B e ha debuttato molto bene contro la Sampdoria, non dobbiamo sottovalutarli. Dall'ultima volta l'Inter è cambiata, è cambiato il Benevento, sono due società andate sempre in crescendo ma noi pensiamo alla nostra crescita, a quello che vogliamo e a ciò che vogliamo ottenere. Come ha detto il mister, c'è bisogno di più equilibrio, la fase offensiva e quella difensiva dipendono da tutti i giocatori, bisogna aggiustare la fase di non possesso".