Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Danilo d'Ambrosio, ha espresso la propria opinione sul discusso episodio da calcio di rigore che lo ha visto protagonista nella sfida tra Inter ed Empoli.



“Che differenze ci sono per i centrali rispetto all’anno scorso? La differenza è che Inzaghi ci chiede di andare dentro e partecipare, come ci chiedeva Conte l’anno scorso prima di correggere il tiro perché prendevamo troppe ripartenze. La svolta ci fu dopo Sassuolo. Rigore? Secondo me l’arbitro ha avuto una percezione giusta dal campo, non si può fischiare tutto. Era una palla mezza e mezza e poi l’attaccante si è buttato dopo, perché il tocco non era così forte”.