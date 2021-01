L'Inter di Conte rispolvera vecchi record, a metterli in luce è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“E se dentro una trincea il tecnico ha rinchiuso i suoi, così da isolarli anche dalle tensioni esterne, dalla trincea l’Inter ha risposto con l’ottava perla in campionato: non accadeva dal 2008 (e alla fine fu scudetto). Fermi tutti, c’è dell’altro: non accadeva dal 1950-51 che l’Inter segnasse almeno 40 reti nelle prime 15 giornate”.