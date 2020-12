Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Cagliari: "Sicuramente c'è rabbia e delusione, però abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi e oggi cercheremo come sempre di portare a casa i tre punti. Compattezza e fiducia mai mancate a questo gruppo? Queste qualità non sono mai mancate in questo gruppo e dimostra a noi dimostrare di essere uniti anche in questo momento e dimostrarlo sul campo. Il Cagliari è una buona squadra, non è mai facile venire qui a vincere ma penso che abbiamo preparato bene la partita e sappiamo quello che dobbiamo fare. Cercheremo di portare a casa i tre punti".