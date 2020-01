L'Udinese si gode Rodrigo De Paul. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino non andrà via a gennaio. In estate piaceva tanto al Tottenham, l’Inter (in particolare Piero Ausilio) non ha mai nascosto la stima per il “diez” bianconero e anche la Juve ne apprezza le qualità. Il Siviglia è l’altro club che lo segue con particolare attenzione. Napoli e Fiorentina (per la grande ammirazione che ha il d.s. Daniele Pradè, ex Udinese) sono più defilate. Ma il prezzo fatto da Gino Pozzo è alto, altissimo. Non meno di 35 milioni. arrivando anche a 40. E gli ultimi due gol realizzati in campionato, con la leadership ritrovata all’interno della squadra di Gotti, ora legittimano la quotazione che si è alzata nuovamente.