Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha rilasciato un'intervista a Dazn affrontando diversi temi. "Vogliamo confermarci e continuare a crescere e migliorare. C'è tanto da lavorare per trovarci nel modo migliore alla prima partita. Credo che ci siano ancora tanti margini di crescita, lavorando. Sono molto fiducioso. Conte? Mi è dispiaciuto perché in questi due anni mi sono trovato molto bene. L'ho ringraziato perché mi ha aiutato a crescere e migliorare, ma sono contento dell'arrivo di Inzaghi con cui ho lavorato benissimo alla Lazio. Crea un'atmosfera molto bella nel gruppo e tutti saranno a disposizione per la squadra. Eriksen? Ho sentito Christian quando è successo, ho pensato tanto a lui. Poi l'ho lasciato un po' tranquillo. Gli arriveranno tantissimi messaggi, gli serve tempo per tornare al massimo. Calhanoglu? E' un giocatore fortissimo, crea tante occasioni per gli attaccanti e ha un piede importante, un bel tiro e un bel cross".