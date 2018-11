Intervenuto ai microfoni di Sky, de Vrij ha parlato del girone di Champions ed elogiato il lavoro di Luciano Spalletti. Queste le parole del difensore nerazzurro.



“Siamo messi bene nel girone, basta un pareggio, ma noi andiamo a Londra per vincere, come facciamo sempre. Lo scudetto? Nello spogliatoio non si parla di questo, rimaniamo concentrati sulle singole partite. Il mister è bravissimo sia come persona che come allenatore, nel preparare le partite. In occasione della partita contro la Lazio mi ha spiegato perfettamente il perché dell’esclusione, lui è il capo e io ho accettato, va bene”.