Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi, che perde un'altra pedina in difesa. Fuori Stefan De Vrij dopo 18' dall'inizio della sfida contro il Napoli: il difensore centrale olandese ha infatti lamentato un dolore muscolare all'interno coscia della gamba sinistra, alzando bandiera bianca per un risentimento all'adduttore.



DIFESA A PEZZI - Dentro al suo posto Carlos Augusto, Dimarco passa a fare il braccetto della difesa. Da capire le condizioni dell'ex Lazio, che va ad aggiungersi ai già indisponibili Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.