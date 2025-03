Inter, dilemma Calhanoglu: il turco sogna Champions e Pallone d’Oro ma a centrocampo sarà rivoluzione

. Il turco sposa la teoria di Marotta, secondo cui non bisogna mai confondere l’ambizione con l’arroganza, e incurante del rischio che certe dichiarazioni comportano , annuncia l’impresa dei sogni, l’arrampicata verso la prossima vetta da conquistare: “Proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo. In Italia ho già vinto tutto,. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale, è tornarci e vincerla.Bissare lo Scudetto è un'altra cosa importante".

Difficile capire se parlando di tutti questi possibili trofei, Calhanoglu abbia concentrato gli sforzi al solo presente, o se invece abbia pensato anche al futuro, immaginandosi all’Inter anche il prossimo anno., seguendo le indicazioni della proprietà americana, indirizzate ale percepisce un ingaggio netto di circa, forse il calciatore che più di tutti, all’Inter, determina la qualità del gioco espresso dall’intera squadra. Trasferire a terzi le responsabilità di cui Calhanoglu si fa carico in campo sarebbe complesso e rischioso, allo stesso tempo, quella attuale è stataE questo è un elemento che può avere il suo peso nel computo di una valutazione complessiva, anche se per questo finale di stagione sembra che l’ex Milan stia tornando ai suoi abituali livelli di rendimento.

In viale della Liberazione non stanno lavorando per cedere Calhanoglu, maNel reparto di centrocampo,ma entrambi sono giovanissimi e dovessero concretizzarsi queste due uscite, la mediata andrebbe a maggior ragione rinfrescata, a prescindere dall’arrivo di Petar Sucic (classe 2003), che sicuramente va proprio in quella direzione.(contratto in scadenza nel 2028). Il polacco ha deluso le aspettative ma avrà un’altra chance., anche se è difficile immaginare dove si fermerà.