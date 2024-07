Inter d'oro con Zielinski e Taremi, Thuram jr “downgrade” rispetto a Rabiot: medagliere dell’Olimpiade applicato al calciomercato

Redazione Calciomercato

Il medagliere dell’Olimpiade applicato al calciomercato. È solo un gioco, sì. Divertente e contemporaneo, dai. Medaglie d’oro, argento e bronzo assegnate agli affari finora realizzati. Proviamo.Da campione in carica e ben prima della cerimonia di chiusura,che nelle trattative sono i fratelloni Abbagnale dello storico canottaggio, imbarcazione “due con”. E il “con”, il timoniere, è Simone Inzaghi. Invece d’argento, come si conviene a un valido “secondo”, il portiere Martinez che, da perfetto spagnolo in euforia calcistica, punta al sorpasso sullo svizero Sommer.

Si va sul sicuro, qualcosa si porta sempre a casa. Zaniolo e De Ketelaere argento, perché entrambi alla seconda esperienza. Sulemana dal Cagliari non è da medaglia, almeno a giudicare dalle batterie. Ma la finale (il campionato) può sempre riservare sorprese. E di bronzo, sorpresa e delusa, ci resterebbe la Juventus se dovesse sfuggire Koopmeiners. Però mancano ancora giri di campo. C’è da correre. Si continua a competere. Nel calciomercato non esiste tregua olimpica. Si lotta in pedana. Schermaglie.

La Juve è andata con una sciabolata sull’olandese orobico, l’Atalanta ha parato e risposto. La luce verde, se lampeggerà, sarà davvero nelle ultime battute, quelle più emozionanti (e costose). Medaglia di bronzo a Di Gregorio, ottimo in prospettiva ma con Szczesny e Perin sotto contratto non ce n’era bisogno subito.. Tipo il doppio misto nel tennis, gare simili nel tiro con l'arco, le staffette di atletica e nuoto e infine il nuoto sincronizzato.

Ed è stato subito accompagnato da un affare tanto costoso quanto importante, che ha il nome adatto per la cerimonia inaugurale di un nuovo ciclo: Buongiorno. Senza medaglie viene invece considerato il mercato della Lazio, ma attenzione perchè sia l’allenatore (Baroni) sia i giocatori (Noslin su tutti) hanno superato prove di qualifica non banali.perché Le Fee sembra solo uno staffettista in più nel centrocampo pieno di scelte come la 4x100 azzurra a Parigi. Ma magari l’acquisto di Soule farà suonare l’inno argentino più di Dybala.

(Kean sarà la sorpresa, vedrete) e Bologna (dipende come verrà rimpiazzato Calafiori). Ma anche con il Toro rivoluzionato (e rivoluzionario), insomma il Toro di Ché Adams. Bandiera granata con effigie di Che Guevara: i bookmakers non fanno neanche la quota, sarà lo scontato ma affascinante colpo d’occhio della Curva.E va segnalata. A proposito di storie olimpiche, appena tre anni fa il 7 della Juve andava in passerella come un principe azzurro, insieme agli eroi Tamberi e Jacobs e tutti gli altri medagliati, più Berrettini finalista a Wimbledon.. Intanto qualcuno gli ha mandato messaggini di auguri per il matrimonio e per un divorzio, quello con la Juve a fine contratto. Non il massimo dell’eleganza, né dello spirito olimpico. Infatti il calcio è un’altra storia. E le medaglie non si assegnano alla fine del mercato, semmai a fine campionato.