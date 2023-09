Il Milan ha deciso da tempo di rompere gli indugi, una volta appurate le enormi difficoltà di procedere con un progetto che convincesse tutte le componenti in gioco in una città come Milano, ma purePer ammissione dello stesso amministratore delegato Alessandro Antonello, ad oggi l'ipotesi di trovare un accordo col Comune per rimanere a San Siro è alternativa all'idea principale di realizzare una nuova casa di proprietà soltanto del club nerazzurro. In tal senso,– società del Gruppo Bastogi (ex Cabassi) – prospettano qualcosa di concreto dopo tanti mesi di indiscrezioni: la firma di un diritto di esclusività fino al 30 aprile 2024,(servita dalla metropolitana M2 e collegata dalle tangenziali Est ed Ovest), che nelle intenzioni si inserirebbe in maniera ecologicamente sostenibile in una zona di verde aperta al pubblico, attrezzata con strutture sportive, aree di ristorazione e di intrattenimento, negozi e servizi per i tifosi e visitatori da tutto il mondo.- Qui arrivano e si fermano le idee, che senza le autorizzazioni da parte degli enti preposti non potranno convertirsi in qualcos'altro., tanto che uno studio sull'impatto ambientale sarebbe stato già realizzato per portare avanti l'iter.dell'area interessata, per la quale – dopo i contatti con le rispettive amministrazioni comunali –e ai collegamenti al possibile nuovo impianto.- A tal proposito, occhio alle obiezioni che alcuni esponenti politici ed in particolare le opposizioni come ila Rozzano hanno iniziato a sollevare: "– dichiara Nicola Di Marco, capogruppo lombardo del Movimento 5 Stelle –.e riequilibrando i rapporti di forza al tavolo. Vogliamo sapere come i progetti potrebbero impattare sulla quotidianità dei residenti, sul traffico, sulla gestione degli spazi verdi, sulle attività commerciali. Serve, inoltre, l’immediata audizione dei rappresentanti dei due club in Commissione Territorio».