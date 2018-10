"L'Inter nella grandezza di Suning, avendo confermatola fiducia ad Ausilio è una pista plausibile". Così Alfredo Pedullà sul futuro di Marotta: "Invece la Roma per il momento sono spifferi, io non trascurerei le situazioni all'estero. Allo United c'è Mourinho che vive una situazione difficile malgrado i 16 milioni di ingaggio più 10 degli sponsor, un discorso che potrebbe coivolgere in futuro anche Conte. Quindi lo vedo molto panoramico, non obbligatoriamente in Italia, anche se le sirene in Italia ci saranno".