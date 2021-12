Lanciato a rete da un assist perfetto di Skriniar, Dumfries ha avuto una grande chance per far gol ma il suo diagonale è stato neutralizzato da Cragno. L'olandese preferisce la precisione alla potenza e e la scelta non trova d'accordo Dzeko che dalla panchina commenta così ai propri compagni: “Ma perché non l'ha spaccata quella porta?”. Poco male, alla fine, visto che la partita contro il Cagliari termina 4-0 per i nerazzurri, con una grande prestazione di Dumfries.